В аэропорту Брюсселя отменили или перенесли более 40 рейсов из-за кибератаки

В международном аэропорту Брюсселя отменили или перенаправили 44 рейса из запланированных 257 из-за кибератаки. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.

По данным аэропорта, кибератака, затронувшая внешнего поставщика услуг, привела к отмене 38 рейсов и перенаправлению еще шести.

В субботу, 20 сентября, аэропорт объявил о решении отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой еще не устранены. Ожидается, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраняться и в понедельник. В связи с ситуацией весь персонал аэропорта был привлечен для проведения регистрации и посадочных мероприятий вручную.

Кибератака на системы регистрации и посадки пассажиров произошла в ночь с пятницы на субботу. Она затронула внешнего поставщика услуг, но системы самого аэропорта остались нетронутыми.

Помимо Брюсселя, хакеры атаковали еще два европейских аэропорта — лондонский Хитроу и Берлин. Это также привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиакомпаниям. Действия хакеров привели к выходу из строя автоматизированных систем.

Ранее в Дублине эвакуировали терминал аэропорта после проверки сумки на сканере безопасности.