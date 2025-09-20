На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Дублине эвакуировали терминал аэропорта после проверки сумки на сканере безопасности

В Дублине эвакуировали терминал аэропорта из-за подозрительного предмета
true
true
true

В ирландском Дублине эвакуировали один из двух терминалов международного аэропорта. Об этом воздушная гавань сообщает в соцсети X.

В аэропорту отметили, что речь идет о мере предосторожности, но расписание рейсов может временно измениться.

Газета The Irish Examiner пишет, что около полудня в авиагавани обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители в подобных случаях действуют согласно стандартной процедуре.

По словам источников, подозрительный предмет находился в сумке. Его обнаружили при проверке сканером безопасности. Полиция установила личность владельца сумки.

До этого хакеры атаковали минимум три европейских аэропорта, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин. Это привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиакомпаниям. Действия хакеров привели к выходу из строя автоматизированных систем. Из-за этого процедуры регистрации и посадки воздушных судов приходилось производить вручную.

Ранее пьяный пилот сорвал три рейса на 630 пассажиров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами