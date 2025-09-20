В Дублине эвакуировали терминал аэропорта после проверки сумки на сканере безопасности

В ирландском Дублине эвакуировали один из двух терминалов международного аэропорта. Об этом воздушная гавань сообщает в соцсети X.

В аэропорту отметили, что речь идет о мере предосторожности, но расписание рейсов может временно измениться.

Газета The Irish Examiner пишет, что около полудня в авиагавани обнаружили подозрительный предмет. Правоохранители в подобных случаях действуют согласно стандартной процедуре.

По словам источников, подозрительный предмет находился в сумке. Его обнаружили при проверке сканером безопасности. Полиция установила личность владельца сумки.

До этого хакеры атаковали минимум три европейских аэропорта, включая лондонский Хитроу, Брюссель и Берлин. Это привело к задержкам и отменам рейсов. Атака была направлена на компанию Collins Aerospace, которая поставляет системы регистрации и посадки на рейсы нескольким авиакомпаниям. Действия хакеров привели к выходу из строя автоматизированных систем. Из-за этого процедуры регистрации и посадки воздушных судов приходилось производить вручную.

Ранее пьяный пилот сорвал три рейса на 630 пассажиров.