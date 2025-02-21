Минобороны подало в суд против рязанского изобретателя, который получил патент на способ пеленгации цели, которому рязанский приборный завод придал статус «секрет производства». Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на пресс-службу суда по интеллектуальным правам.

Военное ведомство подало совместный иск с Генеральной прокуратурой к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода (подрядчик Минобороны) Владимиру Герману. По мнению инженера, оборонное и надзорное ведомства хотят оспорить его право на обладание патентом на изобретение способа пеленгации цели радиолокационной системой, которая может устанавливаться на вертолеты и подобную технику.

Герман запатентовал свое изобретение как «секрет производства», и этот статус не дает возможности третьим лицам пользоваться доступом к изобретению. Согласно данным Роспатента, вокруг этого изобретения выдано несколько патентов — причем во всех из них Герман указан автором и почти во всех патентообладателем является министерство обороны. Однако еще в одном случае и автором, и патентообладателем является только изобретатель Герман.

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков отметил, что суду предстоит решить, из-за чего произошла подобная правовая коллизия. Причем решение суда может быть разным, в зависимости от того, при каких обстоятельствах было создано изобретение.

10 февраля уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении бывшего сотрудника российского Минобороны за действия при выполнении госзаказа на Десятом подшипниковом заводе в Ростове-на-Дону.

Ранее Минобороны РФ подало в суд на Управление спецстроительства.