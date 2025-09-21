На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе обнаружили и обезвредили более 50 взрывоопасных предметов

МЧС РФ: в Ленобласти уничтожили 56 взрывоопасных предметов времен ВОВ
true
true
true

Пиротехники МЧС РФ уничтожили 56 взрывоопасных предметов в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что взрывоопасные предметы были обнаружены в районе железнодорожной платформы в Тосненском районе. Среди них — 51 противотанковая мина и пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что перед этим пиротехники вывезли взрывоопасные предметы на полигон.

17 августа в Главном управлении МЧС РФ по Республике Крым сообщили, что в селе Перово в Симферопольском районе были обнаружены девять взрывоопасных предметов — один саперный заряд и восемь противотанковых мин. Их нашли около железнодорожного полотна. Как рассказали в ведомстве, специалистам удалось безопасно взорвать находки во время длительного временного промежутка в движении поездов.

На фоне случившегося гражданам напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо быстро и осторожно отойти от них на безопасное расстояние и предупредить окружающих. Также о находке надо сообщить в экстренные службы.

Ранее в Калининградской области спасатели выкопали и подорвали авиабомбу времен ВОВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами