В российском регионе обнаружили и обезвредили более 50 взрывоопасных предметов

Пиротехники МЧС РФ уничтожили 56 взрывоопасных предметов в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В заявлении говорится, что взрывоопасные предметы были обнаружены в районе железнодорожной платформы в Тосненском районе. Среди них — 51 противотанковая мина и пять авиационных бомб времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

«Специалисты уничтожили опасные находки путем подрыва», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что перед этим пиротехники вывезли взрывоопасные предметы на полигон.

17 августа в Главном управлении МЧС РФ по Республике Крым сообщили, что в селе Перово в Симферопольском районе были обнаружены девять взрывоопасных предметов — один саперный заряд и восемь противотанковых мин. Их нашли около железнодорожного полотна. Как рассказали в ведомстве, специалистам удалось безопасно взорвать находки во время длительного временного промежутка в движении поездов.

На фоне случившегося гражданам напомнили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо быстро и осторожно отойти от них на безопасное расстояние и предупредить окружающих. Также о находке надо сообщить в экстренные службы.

Ранее в Калининградской области спасатели выкопали и подорвали авиабомбу времен ВОВ.