У ж/д путей поблизости от Крымского моста нашли восемь мин

В селе Перово Симферопольского района недалеко от Крымского моста обнаружили и обезвредили девять взрывоопасных предметов. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Там уточнили, что около ж/д полотна нашли восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Пиротехникам удалось их безопасно взорвать во время длительного временного промежутка в движении поездов.

В МЧС напомнили, что при обнаружении таких находок нужно быстро и осторожно удалиться от опасного предмета, предупредить о нем окружающих и проинформировать экстренные службы.

В начале этой недели похожий на гранату предмет обнаружили в городе Ногинске в Московской области. Он находился во дворе одного из жилых домов на Краснослободской улице. Туда прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы, территория вокруг подозрительного предмета была оцеплена, но местных жителей не эвакуировали. Оказалось, что это была страйкбольная граната.

Ранее принц Гарри прошел по минному полю.