На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У ж/д путей поблизости от Крымского моста нашли восемь мин

МЧС: у ж/д путей у Крымского моста обезвредили взрывоопасные боеприпасы
true
true
true
close
commons.wikimedia.org

В селе Перово Симферопольского района недалеко от Крымского моста обнаружили и обезвредили девять взрывоопасных предметов. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Там уточнили, что около ж/д полотна нашли восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Пиротехникам удалось их безопасно взорвать во время длительного временного промежутка в движении поездов.

В МЧС напомнили, что при обнаружении таких находок нужно быстро и осторожно удалиться от опасного предмета, предупредить о нем окружающих и проинформировать экстренные службы.

В начале этой недели похожий на гранату предмет обнаружили в городе Ногинске в Московской области. Он находился во дворе одного из жилых домов на Краснослободской улице. Туда прибыли сотрудники правоохранительных органов и саперы, территория вокруг подозрительного предмета была оцеплена, но местных жителей не эвакуировали. Оказалось, что это была страйкбольная граната.

Ранее принц Гарри прошел по минному полю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами