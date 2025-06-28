Авиабомбу времен ВОВ успешно обезвредили под Калининградом

В Калининградской области сотрудники МЧС России успешно обезвредили авиабомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, которая была найдена закопанной в землю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области эвакуировали и уничтожили на полигоне авиабомбу ФАБ-50», — говорится в сообщении.

Сообщается, что боеприпас был обнаружен в районе улиц Кленовая аллея и Большая окружная при земляных работах. Перед уничтожением бомбы для обеспечения безопасности местных жителей спасатели перевесли ее на специализированный полигон.

По данным ведомства, с начала 2025 года было обезврежено 26 авиабомб.

До этого в Севастополе сняли на видео уничтожение крупной авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны. В МЧС уточнили, что был уничтожен немецкий боеприпас SD-250 массой 250 кг. Его нашли в районе Камышового шоссе. На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть авиабомбу в земле, которая покрылась коррозией.

Ранее в Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны.