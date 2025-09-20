Женщин в России оказалось значительно больше мужчин

В России 63% женщин, а мужчин — только 37%, свидетельствуют опубликованные в соцсети X результаты исследования аналитическая компания Civixplorer.

Там проанализировали данные за прошлый год. Кроме России, женщин оказалось больше, чем мужчин, в США (52,7% против 47,3%), Бразилии (53,3% против 46,7%), Бангладеш (53,8% против 46,2%), Мексике (54,4% против 45,6%), Японии (55,5% против 44,5%), Германии (52,3% против 47,7%) и Таиланде (55% против 45%).

В мае стало известно, что женщин среди российских пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин. Данные Социального фонда России за 2025 год говорят о том, что в стране проживают 41 169 800 пенсионеров. Из них мужчины составляют 13 845 500. Таким образом, численность женщин-пенсионеров в стране равна 27 324 300 человек.

Зато читающих мужчин в России в 2024-м оказалось больше женщин: они составили 51% аудитории сервисов онлайн-библиотек. Мужская аудитория была активнее в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах вроде «Патефона» и Storytel, а женщины чаще бывали в классических сервисах MyBook и Litres.

