На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщин в России оказалось значительно больше мужчин

Civixplorer: женщин в России 63%, а мужчин 37%
true
true
true
close
Civixplorer/X

В России 63% женщин, а мужчин — только 37%, свидетельствуют опубликованные в соцсети X результаты исследования аналитическая компания Civixplorer.

Там проанализировали данные за прошлый год. Кроме России, женщин оказалось больше, чем мужчин, в США (52,7% против 47,3%), Бразилии (53,3% против 46,7%), Бангладеш (53,8% против 46,2%), Мексике (54,4% против 45,6%), Японии (55,5% против 44,5%), Германии (52,3% против 47,7%) и Таиланде (55% против 45%).

В мае стало известно, что женщин среди российских пенсионеров почти вдвое больше, чем мужчин. Данные Социального фонда России за 2025 год говорят о том, что в стране проживают 41 169 800 пенсионеров. Из них мужчины составляют 13 845 500. Таким образом, численность женщин-пенсионеров в стране равна 27 324 300 человек.

Зато читающих мужчин в России в 2024-м оказалось больше женщин: они составили 51% аудитории сервисов онлайн-библиотек. Мужская аудитория была активнее в приложениях, специализирующихся на аудиокнигах вроде «Патефона» и Storytel, а женщины чаще бывали в классических сервисах MyBook и Litres.

Ранее ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами