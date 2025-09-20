Психолог призвала россиян не бояться назначать цифрового наследника

Россияне страдают от суеверий и не могут назначить «цифрового наследника» гаджета или аккаунта из-за страха смерти, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Когда люди назначают цифрового наследника, им нужно соприкоснуться с тем, что их смерть возможна. Это пугает человека: он думает, что если назначит какого-то наследника, то это может повлиять на то, что он заболеет, умрет или попадет в аварию. Люди суеверны, когда не хватает знаний и непонятно, что делать. Опираясь на него, человек чувствует — ситуация становится под контролем. Он снимает с себя целый ряд ответственности и перекладывает на волшебство. И тогда очень удобно винить весь мир, что не везет, ничего не складывается. Либо, напротив — радоваться тому, как повезло», — сказала она.

Психолог заявила, что причиной суеверий является низкая самооценка. Наумова дала совет, как обрести в себе уверенность.

«Здесь важно работать над самооценкой и замечать, что некоторые суеверия пришли по наследству от родителей, родственников. Важно расшатывать этот интроект и проверять: а действительно ли это так? Некоторые боятся наступать на трещины в асфальте, [нужно] наступить и посмотреть, что случится — и ничего не случилось. Опытным путем пытаться разрушать и замечать причинно-следственные связи, вести дневник, наблюдения за хорошими событиями, которым не предшествовали никакие знаки. И тогда человек увидит: важно не фиксироваться на страхе, а на успехах. Тогда потихонечку начинает осознавать, что эти знаки сами по себе, а жизнь сама по себе. Важно повышать самооценку, больше верить в себя, рисковать, брать ответственность за свою жизнь», — сказала она.

