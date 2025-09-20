На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог призвала россиян не бояться назначать цифрового наследника

Психолог Наумова: люди верят в суеверия из-за низкой самооценки
true
true
true
close
Andrii Iemelianenko/Shutterstock/FOTODOM

Россияне страдают от суеверий и не могут назначить «цифрового наследника» гаджета или аккаунта из-за страха смерти, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова.

«Когда люди назначают цифрового наследника, им нужно соприкоснуться с тем, что их смерть возможна. Это пугает человека: он думает, что если назначит какого-то наследника, то это может повлиять на то, что он заболеет, умрет или попадет в аварию. Люди суеверны, когда не хватает знаний и непонятно, что делать. Опираясь на него, человек чувствует — ситуация становится под контролем. Он снимает с себя целый ряд ответственности и перекладывает на волшебство. И тогда очень удобно винить весь мир, что не везет, ничего не складывается. Либо, напротив — радоваться тому, как повезло», — сказала она.

Психолог заявила, что причиной суеверий является низкая самооценка. Наумова дала совет, как обрести в себе уверенность.

«Здесь важно работать над самооценкой и замечать, что некоторые суеверия пришли по наследству от родителей, родственников. Важно расшатывать этот интроект и проверять: а действительно ли это так? Некоторые боятся наступать на трещины в асфальте, [нужно] наступить и посмотреть, что случится — и ничего не случилось. Опытным путем пытаться разрушать и замечать причинно-следственные связи, вести дневник, наблюдения за хорошими событиями, которым не предшествовали никакие знаки. И тогда человек увидит: важно не фиксироваться на страхе, а на успехах. Тогда потихонечку начинает осознавать, что эти знаки сами по себе, а жизнь сама по себе. Важно повышать самооценку, больше верить в себя, рисковать, брать ответственность за свою жизнь», — сказала она.

Ранее психолог объяснила, почему в родительских чатах столько негатива и конфликтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами