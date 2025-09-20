Мошенники получили данные от iPhone сочинского подростка и потребовали выкуп за доступ

Подросток из Сочи лишился доступа к собственному телефону из-за действий мошенников. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказала мать, аферисты связались с ее сыном через Telegram. Неизвестные предлагали скачать специальное предложение, которое якобы позволяет видеть удаленные сообщения в переписках.

Чтобы получить доступ к программе школьник, по требованию злоумышленников, передал им данные от AppleId. Аферисты вошли в аккаунт и сменили пароль.

«Чтобы вернуть телефон в рабочее состояние, мошенники потребовали денег – семь тысяч рублей», – сообщается в публикации.

Позже телефон заблокировали как в случае, если бы он был утерян. Подросток рассказал о ситуации матери, она обратилась в поддержку через свой профиль, но доступ к профилю не вернули.

До этого в Москве мошенники заставили пожилую женщину купить часы стоимостью более 27 млн рублей и передать через их курьера. Женщина верила, что помогает задержать аферистов, но поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее в Красноярске «сотрудники деканата» лишили студента наследства и сбережений.