Московская пенсионерка купила мошенникам часы за 27,7 млн рублей и передала их курьеру

В Москве мошенники выманили у женщины 27,7 млн рублей, заставив купить часы
true
true
true
close
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Мошенники обманули пенсионерку из Москвы, заставив купить дорогие часы. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Аферисты общались с 84-летней женщиной в течение полугода. В первом разговоре они представились сотрудниками телефонной компании и под предлогом замены номера получили ее паспортные данные.

Позже с ней связывались лжесотрудники правоохранительных органов. Они утверждали, что сбережения москвички в опасности и убеждали пострадавшую поучаствовать в операции по поимке преступников.

«Злоумышленникам удалось настолько войти в доверие к женщине, что она записала номер одного из них в своем телефоне как номер внука, говоря всем, что все время с ним на связи», – сообщается в публикации.

По инструкции мошенников, пожилая россиянка купила часы стоимостью более 27,7 миллиона рублей в качестве «подарка дочери». Позже она передала пакет с аксессуаром и подарками от магазина курьеру.

Когда аферисты перестали выходить на связь, женщина пыталась связаться с ними. В результате она обратилась в полицию.

Ранее мошенники отобрали квартиру у домработницы певицы Аллы Пугачевой.

