Жителя Москвы задержали по подозрению в помощи украинским мошенникам

В Москве арестован обвиняемый в пособничестве мошенникам, укравшим 10 млн рублей
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Москве задержан и заключен под стражу 32-летний россиянин, который, как утверждается, оказывал содействие телефонным аферистам с Украины, похитившим у граждан РФ свыше 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по Москве и Московской области.

По данным следствия, задержанный причастен к пособничеству в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), — в частности, он обеспечивал функционирование sim-боксов, используемых злоумышленниками для кражи денежных средств и личной информации. Путем обмана и шантажа мошенники выманили у россиян более 10 млн рублей.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ФСБ.

Там добавили, что фигурант систематически передавал полученную через созданную им криминальную инфраструктуру информацию своим координаторам, возможно связанным с украинскими спецслужбами.

В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск других лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Ранее в МВД РФ рассказали, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии.

