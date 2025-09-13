На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Россию пришли «опасные» ночные заморозки

Синоптик Макарова: ночные заморозки ожидаются в регионах Центральной России
MVolodymyr/Shutterstock/FOTODOM

В регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири ожидаются заморозки ночью, заявила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что 13 сентября в Подмосковье, Пермском крае и Челябинской области столбик термометра опустится до -2°C.

«В Свердловской области — до -4°C. 13-14 сентября в Костромской, Ярославской областях — -2°C, в Курганской — -3°C, в Иркутской — -5°C», — добавила синоптик.

По словам Макаровой, с 13 по 15 сентября в Рязанской, Ивановской и Владимирской областях, а также в Приволжском федеральном округе ночная температура будет колебаться в диапазоне от -2°C до -4°C. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и на Алтае тоже прогнозируется до -2°C, а на юге Тюменской и в Омской областях может похолодать до -5°C.

«Эти заморозки считаются опасным явлением погоды, они касаются регионов, где еще продолжается вегетационный период, где еще, может быть, не весь урожай собрали», — отметила метеоролог.

Еще в конце августа на Русской равнине зафиксированы первые заморозки. Столбик термометра опустился ниже 0°C на восьми метеостанциях. Так, на западе Вологодской области метеостанция Бабаево зарегистрировала -2,5°C, а на юге Архангельской — -0,7°C

Ранее почти 30 человек застряли в пабе из-за снегопада.

