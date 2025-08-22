На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России зафиксировали первые заморозки

Тишковец: на Русской равнине зафиксировали первые заморозки
Владимир Астапкович/РИА Новости

На Русской равнине зафиксированы первые заморозки. Столбик термометра опустился ниже нуля на восьми метеостанциях, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что на западе Вологодской области метеостанция Бабаево зарегистрировала --2,5°C. На юге Архангельской — --0,7°C. На востоке Ленинградской области, в Винницах столбит термометра опустился до --0,1°C. На юге Карелии в Ладве похолодало до --0,1°C, а в Коми, метеостанция зафиксировала --0,7°C.

До этого Тишковец заявил, что прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние два месяца. По его словам, на главной метеостанции ВДНХ температура опустилась до +8,4 °C, что стало вторым самым низким показателем нынешнего лета. Холоднее было лишь в ночь на 22 июня, когда воздух охладился до +7,8 °C.

Синоптик отметил, что в центре столицы на Балчуге зафиксировали +11,7 °C, а в разных районах города показатели были заметно ниже: в Строгино — +7,9 °C, Тушино — +7,7 °C, в Бутово — +5,9 °C. Эти значения, по его словам, соответствуют сентябрьским климатическим нормам.

Ранее жителям Москвы рассказали о погоде 1 сентября.

