Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах

В международном аэропорту Берлина Бранденбург возникли технические сбои при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.
«Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы», — сказано в сообщении.
Аэропорт Лондона Хитроу также сообщил на своем сайте о возможных задержках рейсов из-за аналогичных проблем.
20 сентября международный аэропорт Брюсселя Завентем подвергся кибератаке. Возникли перебои в работе воздушной гавани.
Администрация Завентем заявила, что последствия случившегося, вероятно, не удастся урегулировать оперативно, что приведет к задержкам и отменам рейсов. Пассажиров попросили заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт в случае, когда вылет подтвержден.
Ранее хакеры стали активнее заражать компании РФ вирусами из здравоохранения и госсектора.