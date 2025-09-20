На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах

Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах при регистрации пассажиров
true
true
true
close
Framalicious/Shutterstock/FOTODOM

В международном аэропорту Берлина Бранденбург возникли технические сбои при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

«Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы», — сказано в сообщении.

Аэропорт Лондона Хитроу также сообщил на своем сайте о возможных задержках рейсов из-за аналогичных проблем.

20 сентября международный аэропорт Брюсселя Завентем подвергся кибератаке. Возникли перебои в работе воздушной гавани.

Администрация Завентем заявила, что последствия случившегося, вероятно, не удастся урегулировать оперативно, что приведет к задержкам и отменам рейсов. Пассажиров попросили заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт в случае, когда вылет подтвержден.

Ранее хакеры стали активнее заражать компании РФ вирусами из здравоохранения и госсектора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами