Аэропорт Берлина сообщил о технических проблемах

В международном аэропорту Берлина Бранденбург возникли технические сбои при регистрации пассажиров, проблемы возникли у поставщика систем по регистрации. Об этом сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

«Из-за технических проблем у поставщика систем, работающего по всей Европе, время ожидания при регистрации увеличилось. Мы находимся в поиске решения проблемы», — сказано в сообщении.

Аэропорт Лондона Хитроу также сообщил на своем сайте о возможных задержках рейсов из-за аналогичных проблем.

20 сентября международный аэропорт Брюсселя Завентем подвергся кибератаке. Возникли перебои в работе воздушной гавани.

Администрация Завентем заявила, что последствия случившегося, вероятно, не удастся урегулировать оперативно, что приведет к задержкам и отменам рейсов. Пассажиров попросили заранее проверять статус своего рейса и приезжать в аэропорт в случае, когда вылет подтвержден.

Ранее хакеры стали активнее заражать компании РФ вирусами из здравоохранения и госсектора.