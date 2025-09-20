Синоптик заявил об аномальном потеплении почти на всей европейской части РФ

Вильфанд: потепление до нормы июля ожидается почти на всей европейской части РФ

Практически на всей европейской территории России ожидается повышение температуры до климатических норм июля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В выходные дни практически на всей европейской территории России прогнозируется повышение температуры, причём заметное», — отметил эксперт.

По словам синоптика, в Москве в начале следующей недели потеплеет до +27°C, в регионах Черноземья — до +30°C. В Центральном федеральном округе температура будет на 1 — 2 градуса выше нормы, а с воскресенья — на пять. В понедельник в столице будет на семь градусов теплее нормы, а на юге Центрального федерального округа — на восемь градусов теплее.

Вильфанд уточнил, что такая температура соответствует климатической норме июля.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал, что теплая и сухая погода ушла из Московского региона ненадолго — уже в воскресенье столбики термометров поднимутся.

Согласно его прогнозам, конец сентября отметится прохладной погодой, и, возможно, придется включать отопление.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в России установится снежный покров.