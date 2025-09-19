Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала жителей белгородского села

Жители села Белгородской области возмутились заменой памятника Владимиру Ленину на скульптуру «петуха». Об этом пишет портал Go31.

Инцидент произошел в селе Горки, расположенном в Красненском районе региона. Местная жительница выразила свое возмущение в комментариях под публикацией главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, отметив, что вместо бюста Ленина в их населенном пункте установили скульптуру павлина.

В своем комментарии женщина задала вопрос: «почему в селе Горки Красненского района убрали скульптуру Ленина и поставили «петуха»? Как можно так по-кощунски относиться к памятнику вождя мирового пролетариата?»

Местные жители также отметили, что птица «повернута задней частью к расположенной неподалеку церкви».

Представители администрации Красненского района сообщили изданию «Подъём», что замена памятников произошла уже давно. Там пояснили, что бюст Ленина был просто перенесен на другое место.

В администрации заявили, что предложили инициативным гражданам обратиться в местное собрание депутатов для рассмотрения вопроса о возвращении памятника Ленину на прежнее место. Подчеркивается, что после обращения этот вопрос, вероятно, будет вынесен на общественное обсуждение.

