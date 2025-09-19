На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Замена памятника Ленину на «петуха» разгневала жителей белгородского села

Жителей белгородского села разгневала замена монумента Ленину памятником павлину
true
true
true
close
Подъем

Жители села Белгородской области возмутились заменой памятника Владимиру Ленину на скульптуру «петуха». Об этом пишет портал Go31.

Инцидент произошел в селе Горки, расположенном в Красненском районе региона. Местная жительница выразила свое возмущение в комментариях под публикацией главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, отметив, что вместо бюста Ленина в их населенном пункте установили скульптуру павлина.

В своем комментарии женщина задала вопрос: «почему в селе Горки Красненского района убрали скульптуру Ленина и поставили «петуха»? Как можно так по-кощунски относиться к памятнику вождя мирового пролетариата?»

Местные жители также отметили, что птица «повернута задней частью к расположенной неподалеку церкви».

Представители администрации Красненского района сообщили изданию «Подъём», что замена памятников произошла уже давно. Там пояснили, что бюст Ленина был просто перенесен на другое место.

В администрации заявили, что предложили инициативным гражданам обратиться в местное собрание депутатов для рассмотрения вопроса о возвращении памятника Ленину на прежнее место. Подчеркивается, что после обращения этот вопрос, вероятно, будет вынесен на общественное обсуждение.

Ранее в российском городе на памятнике нашли ошибку в слове «красноармейцы».

