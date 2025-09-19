На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине пресекли деятельность крупного мошеннического кол-центра

МВД Казахстана: в Киеве пресечена деятельность мошеннического кол-центра
Shutterstock/FOTODOM

В Киеве пресекли деятельность крупного мошеннического кол-центра. Об этом сообщил информационный медиа-портал министерства внутренних дел Казахстана.

По данным ведомства, в операции были задействованы сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальной полиции, офиса генерального прокурора Украины и генпрокуратурой Казахстана.

«В результате длительной оперативной разработки установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами», — говорится в сообщении.

По информации МВД Казахстана, злоумышленники звонили жителям стран ЕС и СНГ, представляясь юристами. Мошенники убеждали оплачивать «комиссии», «судебные сборы», «налоги», а также брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного «платежа». Для реализации схемы они использовали поддельные документы и технологии deepfake для маскировки лиц.

В министерстве отметили, что в результате действий мошенников пострадали более 4,5 тысячи человек. Сумма ущерба превысила $4,5 млн.

Ранее женевские эксперты заявили о росте числа мошеннических кол-центров на Украине.

