Женевские эксперты заявили о росте числа мошеннических кол-центров на Украине

Рост числа мошеннических кол-центров и объемов торговли наркотиками на Украине вызывает обеспокоенность. Об этом говорится в докладе женевской организации «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).

Эксперты GITOC отмечают, что на Украине резко выросло число мошеннических колл-центров. Они привлекают местную молодежь, обещая зарплату, которая значительно превышает средний уровень. Согласно докладу, многие работники обнаруживают, что получают меньше, чем ожидали, и вынуждены трудиться долгие часы под постоянным контролем. Особенно тяжело приходится сотрудникам самых эффективных колл-центров: если им хорошо платят, уйти становится почти невозможно. Запугивание и физическое насилие часто используются, чтобы удержать их на рабочем месте.

По данным GITOC, на Украине растут производство и продажи запрещенных веществ.

В декабре сообщалось, что в России растет число дропперов — людей, вовлеченных в схемы телефонного мошенничества с Украины. Кураторы из украинских кол-центров обучают их методам работы и ведут к жертвам, у которых ранее были выманены деньги. Задача дроппера — забрать украденные средства и перевести их на криптовалютный счет. В вовлечении могут использоваться обман или шантаж, хотя некоторые люди выбирают эту деятельность добровольно.

Ранее в Чехии ликвидировали украинский мошеннический кол-центр.