Трое жителей Ростова-на-Дону ответят в суде за издевательства над бездомным

Подростки из Ростова-на-Дону избили бездомного и надругались над ним в гараже

В Ростову-на-Дону будут судить трех местных жителей, которые издевались и надругались над бездомным. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале текущего года молодые люди, двое из которых на тот момент являлись несовершеннолетними, обнаружили в незапертом гараже на улице Нансена бездомного.

Злоумышленники стали избивать 44-летнего мужчину, нанося удары ногами и другими предметами в область тела и головы, затем они облили его краской, а двое из нападавших совершили в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера.

На этом издевательства не закончились, и агрессоры начали душить потерпевшего рыболовной леской, пока он потерял сознание. Все это они снимали на телефон, а затем распространили видео среди своих знакомых.

В итоге насильников задержали и арестовали, в зависимости от роли и степени участия обвинив их в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и совершении насильственных действий сексуального характера (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). В ближайшее время они предстанут перед судом.

