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Пьяный мужчина избил бездомного металлической палкой по голове в центре Петербурга

В центре Петербурга мужчина избил бездомного металлической палкой по голове
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В центре Петербурга пьяный агрессор избил мужчину металлической палкой по голове, пострадавший попал в больницу. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 2 августа. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары металлической палкой по голове другому гражданину, после чего скрылся с места преступления. Очевидцы сразу же сообщили о происшествии в полицию.

Сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали 37-летнего подозреваемого неподалеку от места нападения. Мужчина ранее был судим за тяжкие преступления.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценили как тяжелое. Орудие преступления изъято.

До этого в Петербурге пьяный мужчина избил священника палкой. Дебошира задержали очевидцы и удерживали до приезда полиции.

Ранее россиянка с судимостью избила возлюбленного кочергой после застолья.

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