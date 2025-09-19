Блогеры добились отмены «вечной отчетности» по рекламе

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) сумела добиться изменений в правилах сбора рекламных данных, в результате чего теперь нет необходимости предоставлять информацию о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Об этом ассоциация сообщила ТАСС.

Внесенные коррективы делают регулирование интернет-рекламы соответствующим современным бизнес-процессам, обеспечивая большую прозрачность рынка и позволяя рекламодателям экономить ресурсы, которые ранее тратились на чрезмерную отчетность.

Нововведения не коснулись видеорекламы, для которой сохраняется требование хранить и предоставлять данные за весь период ее размещения.

Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин отметил, что они неоднократно поднимали вопрос «вечной отчетности» в общении с государством, указывая на излишнюю нагрузку, которую она создает для рынка. По его словам, отмена этой «вечной отчетности» является результатом систематического диалога между индустрией и государством. Он подчеркнул, что рынок был услышан, благодаря этому станет легче работать, а регулятор продолжит получать проверенную информацию для осуществления контроля.

Перлин заключил, что это является важным примером того, как открытое обсуждение и консолидация позиций профессионального сообщества приводят к ощутимым результатам.

Ранее юрист предупредила об ответственности за попытку обойти запрет на рекламу в запрещенных соцсетях.