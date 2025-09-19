На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блогеры добились отмены «вечной отчетности» по рекламе

Ассоциация блогеров и агентств добилась отмены «вечной отчетности» по рекламе
true
true
true
close
Depositphotos

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) сумела добиться изменений в правилах сбора рекламных данных, в результате чего теперь нет необходимости предоставлять информацию о рекламных кампаниях, опубликованных более года назад. Об этом ассоциация сообщила ТАСС.

Внесенные коррективы делают регулирование интернет-рекламы соответствующим современным бизнес-процессам, обеспечивая большую прозрачность рынка и позволяя рекламодателям экономить ресурсы, которые ранее тратились на чрезмерную отчетность.

Нововведения не коснулись видеорекламы, для которой сохраняется требование хранить и предоставлять данные за весь период ее размещения.

Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин отметил, что они неоднократно поднимали вопрос «вечной отчетности» в общении с государством, указывая на излишнюю нагрузку, которую она создает для рынка. По его словам, отмена этой «вечной отчетности» является результатом систематического диалога между индустрией и государством. Он подчеркнул, что рынок был услышан, благодаря этому станет легче работать, а регулятор продолжит получать проверенную информацию для осуществления контроля.

Перлин заключил, что это является важным примером того, как открытое обсуждение и консолидация позиций профессионального сообщества приводят к ощутимым результатам.

Ранее юрист предупредила об ответственности за попытку обойти запрет на рекламу в запрещенных соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами