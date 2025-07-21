Юрист предупредила об ответственности за попытку обойти запрет на рекламу в запрещенных соцсетях

Юрист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что с 1 сентября блогеры не смогут рекламировать товары в признанных нежелательными соцсетях, а попытка обойти закон может привести к уголовной ответственности.

«С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые ограничения для рекламы на ресурсах иностранных и международных организаций, признанных нежелательными. Это касается не только сайтов и приложений, но и популярных социальных сетей, деятельность которых запрещена в РФ. Ответственность за нарушение ляжет как на рекламодателей, так и на блогеров — штрафы для компаний могут достигать трех миллионов рублей. Для блогеров и маркетологов это значит: любая реклама в запрещенных соцсетях — под угрозой наказания. Причем речь идет не только о прямых рекламных интеграциях, но и о так называемой нативной рекламе. Любые попытки обойти закон с помощью технических ухищрений или сторонних сервисов также могут привести к ответственности — вплоть до уголовной», — сказала она.

По словам Вепренцевой, чтобы продолжать зарабатывать на рекламе, блогеры могут устроиться работать в компании.

«Блогерам важно внимательно следить за изменениями в законодательстве, обсуждать варианты сотрудничества с юристами и быть максимально прозрачными в своей деятельности. Один из вариантов — стать официальным представителем бренда, амбассадором или сотрудником компании. В этом случае блогер не просто размещает рекламу, а получает зарплату и действует как часть команды бренда. Такая форма сотрудничества может быть признана трудовыми отношениями, а не рекламой. Однако важно, чтобы блогер действительно выполнял функции сотрудника, а не просто получал фиксированную оплату за публикации. Второй способ — максимально размытая, «жизненная» подача информации. Речь идет о трансляции личного опыта, советах или демонстрации товаров без явных рекламных призывов. Но и здесь есть риск: если пост или видео явно выделяет продукт, содержит положительные оценки или ссылки, ФАС может квалифицировать это как рекламу», — подчеркнула она.

С 1 сентября 2025 года в силу вступает закон, который запрещает любую рекламную активность на платформах, признанных в России экстремистскими. Граждан будут штрафовать даже за старые рекламные посты, поэтому все они должны быть удалены до начала действия нормы.

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