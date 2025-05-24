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Украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы

РИА Новости: украинцам в ЕС предложили собирать киндер-сюрпризы и убирать отели
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Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские мигранты интересны европейским компаниям в качестве чернорабочих — украинцам предлагают стать уборщиками и работниками склада ради получения визы. Об этом пишет корреспондент РИА Новости, изучивший открытые данные в социальных сетях.

Отмечается, что агентства, которые занимаются наймом украинских граждан на работу в Европу, чаще всего предлагают вакансии, не требующие квалификации, образования и знания языка. Например, мигрантам предлагается «клеить акцизные марки в Латвии, сортировать товар на складе в Чехии, упаковывать киндер-сюрпризы в Польше, убирать отели или кемпинги в Голландии».

Агентство уточняет, что также есть аккаунты в соцсетях по набору работников для сельскохозяйственной отрасли, в объявлениях указывается, что это работа именно для граждан Украины. Им предлагают собирать и сортировать овощи в Финляндии, Франции и Бельгии, кроме того, украинцам предлагают ручной труд на полях и в теплицах европейских стран.

Также иногда появляются вакансии, которые требуют большей квалификации. Например, в Польше на работу разыскивают швей, в Чехии — водителей техники на складе или сварщиков.

До этого польский политик Марек Якубяк заявил, что украинские мигранты представляют опасность для Польши.

Ранее стало известно, сколько украинских беженцев в Польше намерены вернуться домой.

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