Работа на клубничных фермах в Финляндии разочаровала украинцев

Украинцы жалуются на тяжелые условия труда и «несправедливое отношение» на клубничных фермах в Финляндии. Об этом сообщает Yle.

В материале приводятся слова одного из граждан Украины, который занимался сбором ягод на ферме в Западной Финляндии. Мужчина рассказал, что не мог поверить, «что такой рабский труд может существовать в развитой стране».

По информации журналистов, приезжающие на заработки украинцы вынуждены жить по четыре человека в одной комнате. Им приходится работать по 15 часов в день, а также следовать строгим правилам поведения как на самих фермах, так и в общении с хозяевами.

Из публикации следует, что не все сборщики ягод готовы «открыто говорить о несправедливости, с которой они сталкиваются на фермах». Люди боятся лишиться работы и дохода.

При этом владелец клубничной фермы, работники которой все же согласились поделиться с журналистами своими историями, отверг все обвинения. Он заявил, что работа в поле очень тяжелая и подходит не всем. Кроме того, хозяин сослался на языковой барьер, из-за которого между работодателем и иностранными сотрудниками нередко возникают недопонимания.

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