В Подмосковье до конца года запустят новые очистные сооружения

Воробьев: очистные сооружения в Солнечногорске смогут обслуживать 70 тысяч человек
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора Московской области

В Подмосковье до конца 2025 года запустят новые очистные сооружения в Солнечногорске, Лыткарино, Богородском и Зарайске, а до 2029 планируется открыть еще более 20, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что действующие сооружения были построены давно, поэтому настало время их модернизировать.

«С 2018 года по настоящее время мы построили 15 очистных сооружений, что очень важно для каждого округа. Также у нас в работе еще 12, которые охватывают крупные города, где живет большое количество людей», — сказал он.

Воробьев добавил, что планируется добавить строительство еще 11 очистных сооружений в Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском и других округах.

Также Андрей Воробьев проверил готовность новых очистных сооружений в Солнечногорске. Они охватывают 418 МКД, 46 соцобъектов и более 10 промышленных предприятий.

«Большие очистные сооружения в Солнечногорске рассчитаны на обслуживание порядка 70 тысяч человек. Их строительство ведется в рамках национального проекта президента с участием федерального финансирования», — сказал он.

По словам Воробьева, в Солнечногорске до конца 2028 года планируется реконструировать около 43 км сетей водоснабжения.

«Мы модернизируем скважины, дополнительно предусматривая очистку и от железа, и от других веществ. Это тоже значимая программа, которую мы реализуем на территории Подмосковья, и в Солнечногорске», — рассказал губернатор.

Работы по модернизации очистных сооружений ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

