Писатель не согласился с заявлением Марины Ахмедовой об антимигрантских рейдах

Ветераны СВО с удовольствием пойдут работать в Росгвардию или полицию, если будут получать там столько же, сколько в армии, заявил в своем Telegram-канале писатель, автор книги «Русские супергерои», комментируя слова члена совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой об идее привлекать ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.

Антоновский заявил, что ветераны СВО смогут влиться в ряды МВД и Росгвардии только тогда, когда там поднимут зарплаты.

«Ветеран СВО, который получал на фронте несколько сотен тысяч рублей, не пойдет работать простым полицейским за 60 тысяч. У российских врачей, учителей и силовиков ненормально низкие зарплаты», — сказал он.

Также Антоновский заявил, что в СВО принимают участие десятки тысяч русских националистов, для которых прежде всего важна защита Родины, народа и веры.

«Русские националисты прекрасно взаимодействуют с бойцами другой национальности. Ведь национализм в отличие от нацизма — это про любовь к своему народу, а не про ненависть к чужому», — сказал он.

Антоновский добавил, что русские дружинники, которые ходят в антимигрантские рейды с ФСБ и полицией, помогают силовикам поддерживать порядок на улицах.

«Добровольные народные дружины прекрасно зарекомендовали себя в СССР, отлично они показывают себя и сегодня. Это законопослушные граждане, которые в свободное от работы время патрулируют улицы вместе с силовиками, а не вместо их», — заявил писатель.

Ранее Марина Ахмедова заявила, что в рядах армии России сложно быть националистом.