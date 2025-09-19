На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кости, используемые для «ритуалов», найдены в багаже путешественника в аэропорту

NYP: в аэропорту Флориды в багаже туриста нашли кости для проведения ритуалов
Director of Field Operations

Предполагаемые человеческие останки, используемые для «ритуалов», найдены в багаже путешественника в аэропорту Флориды, пишет New York Post.

Необычная находка была сделана в международном аэропорту Тампы, где сотрудники таможенной и пограничной службы (CBP) обнаружили у пассажира свёртки с костями, напоминающими человеческие, завернутыми в фольгу. По словам самого путешественника, эти останки якобы использовались для «ритуалов».

При проверке багажа таможенники нашли не только фрагменты костей и часть черепа, но и запрещенные растения, а также сигары.

«То, что мы обнаружили, можно описать как буквально скелет», — сообщили таможенники.

Останки были признаны потенциально опасными для здоровья и уничтожены, несмотря на протесты владельца багажа. Теперь власти проводят расследование, чтобы установить происхождение костей и определить, действительно ли они являются человеческими.

Ранее сотрудники аэропорта нашли бриллиант, выпавший из кольца женщины.

