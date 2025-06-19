Cотрудники аэропорта нашли бриллиант, выпавший из кольца женщины

Работники аэропорта Питтсбурга нашли бриллиант, выпавший из кольца путешественницы, пишет UPI.

Инцидент произошел, когда Эйприл Шмитт вернулась из деловой поездки в Лос-Анджелес. Забирая свой чемодан с ленты, она застряла рукой между сумкой и краем транспортера. Резко отдернув руку, женщина не сразу заметила, что потеряла камень из своего обручального кольца, подаренного мужем в 1992 году.

По пути домой Шмитт обнаружила пропажу и сразу же вернулась в аэропорт, чтобы начать поиски драгоценного камня. К ней вскоре присоединились четверо сотрудников отдела технического обслуживания: инженер-электрик Том Риордан, электрик Стив Туркали и еще двое рабочих.

Первоначальные поиски не увенчались успехом, и Шмитт ушла, считая, что шансов найти бриллиант нет. Однако сотрудники аэропорта продолжили осмотр помещения и даже разобрали части конструкции багажной ленты, чтобы заглянуть в труднодоступные места.

Через четыре часа после начала поисков американка получила звонок — бриллиант был найден. Как оказалось, он прилип к краске, которой рабочие пользовались для очистки пространства под лентой выдачи багажа.

Женщина немедленно вернулась в аэропорт, чтобы забрать утерянный камень. Она выразила благодарность сотрудникам, отметив их самоотверженность и готовность помочь незнакомому человеку.

«Эти люди меня вообще не знали. Они ничего не знали ни о моем муже, ни о ценности кольца, ни сентиментальной, ни материальной. Но это их не остановило», — прокомментировала Эйприл.

Ранее редкое золотое кольцо возрастом 2300 лет обнаружено в Иерусалиме.