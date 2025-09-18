На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарколог оценил шутку Силуанова про бокал вина на обед

Врач Шуров: в рабочее время не стоит употреблять алкоголь
Павел Бедняков/РИА Новости

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с «Ридусом» прокомментировал шутку министра финансов РФ Антона Силуанова про традицию выпивать бокал вина в день, как принято в некоторых европейских странах.

Специалист отметил, что уровень потребления чистого алкоголя во Франции и Германии выше, чем в России.

«Понятно, что Силуанов прикололся. Создал шуточный инфоповод. Теперь все начнут обсуждать, мол, глядите, целый министр призывает пить на работе. Надеюсь, никто не воспримет слова Силуанова всерьез, ведь это уже пагубное употребление», — сказал Шуров.

Он предупредил, что системное употребление алкоголя даже в маленьких дозах повышает риски формирования зависимости.

«Неужели мы собираемся догонять эти европейские страны?», — задался вопросом врач.

18 сентября в ходе Московского финансового форума (МФФ) Силуанов пошутил, что подтверждением высокого уровня производительности труда в Москве может стать традиция употреблять бокал вина или пива в обеденное время, как это делают в Германии и Италии.

