«Продолжают летать вертолеты»: россиянка — о тушении лесного пожара в Аланье

Россиянка рассказала об отсутствии угрозы туристам из-за лесного пожара в Аланье
Лесной пожар в Аланье почти потушен, однако вертолеты с водой еще продолжают летать. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Турции россиянка Наталья. Она отметила, что угрозы отдыхающим нет, поскольку ЧП происходит на возвышенности.

«Ситуация уже значительно лучше, небо посветлело, дыма и запаха гари нет, но продолжают летать вертолеты, думаю, что скоро уже все потушат до конца. Отдыхающим ничего не угрожает, горят леса на возвышенности, там вроде была эвакуация сегодня. Прям с балкона все видно было. Вообще не было сильного запаха гари, чуть-чуть пахло, и сейчас не пахнет», — сказала она.

19 сентября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Турции лесной пожар охватил окрестности Аланьи. Отмечается, что из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и достигло районов, прилегающих к жилым кварталам — жители нескольких домов были эвакуированы.

Ранее судоходство в Дарданеллах частично приостановили из-за лесных пожаров.

