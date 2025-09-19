На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РВБ и Президентская академия будут сотрудничать в области образования и науки

РВБ и Президентская академия займутся совместными исследованиями
true
true
true
close
Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

РВБ и Президентская академия заключили соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать в области образования, инноваций и науки, сообщает пресс-служба компании.

Подписи под документом в день рождения академии поставили, 20 сентября, поставили директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор Академии по образовательной деятельности Владимир Колодкин.

В рамках сотрудничества стороны займутся совместными исследованиями, внедрением практико-ориентированного подхода в образовании и организацией стажировок и практик для студентов.

По словам Коваля, практико-ориентированное образование в тесном взаимодействии академической среды и бизнеса – это ключ к подготовке востребованных специалистов.

«Мы в РВБ считаем своей ответственностью — поддержку талантливой молодежи и вкладываем много ресурсов в развитие будущих кадров для цифровой экономики. Студенты Президентской академии получат доступ к реальной базе для их исследований и идей», — сказал он.

Также Колодкин отметил, что сотрудничество объединит образовательный и инновационный потенциал.

«Для Академии это еще один шаг к созданию условий, в которых студенты смогут получать знания и одновременно приобретать практический опыт работы с современными цифровыми решениями», — сказал он.

Кроме того, стороны в рамках сотрудничества займутся проведением совместных конференций, семинаров и хакатонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами