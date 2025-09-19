РВБ и Президентская академия будут сотрудничать в области образования и науки

РВБ и Президентская академия заключили соглашение, в рамках которого стороны будут сотрудничать в области образования, инноваций и науки, сообщает пресс-служба компании.

Подписи под документом в день рождения академии поставили, 20 сентября, поставили директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор Академии по образовательной деятельности Владимир Колодкин.

В рамках сотрудничества стороны займутся совместными исследованиями, внедрением практико-ориентированного подхода в образовании и организацией стажировок и практик для студентов.

По словам Коваля, практико-ориентированное образование в тесном взаимодействии академической среды и бизнеса – это ключ к подготовке востребованных специалистов.

«Мы в РВБ считаем своей ответственностью — поддержку талантливой молодежи и вкладываем много ресурсов в развитие будущих кадров для цифровой экономики. Студенты Президентской академии получат доступ к реальной базе для их исследований и идей», — сказал он.

Также Колодкин отметил, что сотрудничество объединит образовательный и инновационный потенциал.

«Для Академии это еще один шаг к созданию условий, в которых студенты смогут получать знания и одновременно приобретать практический опыт работы с современными цифровыми решениями», — сказал он.

Кроме того, стороны в рамках сотрудничества займутся проведением совместных конференций, семинаров и хакатонов.