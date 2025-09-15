Психолог объяснила, почему после отпуска появляется усталость

Сбитый режим и переизбыток общения могут приводить к плохому самочувствию после отпуска. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Виктория Мещерина.

Она отметила, что во время отдыха люди привыкают к расслабленному состоянию и теряют привычный распорядок дня, поэтому при выходе на работу они сталкиваются с физической и психической усталостью. Кроме того, источником усталости может выступать постоянное пребывание с близкими.

«Мы проводим с близкими двадцать четыре часа на семь. Мы все время в коммуникативной связи. И от этого тоже устаешь», — пояснила Мещерина.

После отпуска приходится снова встраиваться в рабочие процессы и разбираться с накопившимися задачами, что также может утомлять, заключила она.

Клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская до этого говорила, что желание быстрее влиться в рабочий процесс после отпуска грозит большим стрессом и эмоциональным выгоранием, которое может настичь уже в конце первой трудовой недели. Чтобы избежать этого, важно относиться к возвращению на работу спокойнее и бережнее, а также готовиться к этому заранее.

Ранее эксперт объяснила, как уйти в отпуск осенью и не потерять в деньгах.