На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему после отпуска появляется усталость

Психолог Мещерина: сбитый режим приводит к усталости после отпуска
true
true
true
close
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Сбитый режим и переизбыток общения могут приводить к плохому самочувствию после отпуска. Об этом Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Виктория Мещерина.

Она отметила, что во время отдыха люди привыкают к расслабленному состоянию и теряют привычный распорядок дня, поэтому при выходе на работу они сталкиваются с физической и психической усталостью. Кроме того, источником усталости может выступать постоянное пребывание с близкими.

«Мы проводим с близкими двадцать четыре часа на семь. Мы все время в коммуникативной связи. И от этого тоже устаешь», — пояснила Мещерина.

После отпуска приходится снова встраиваться в рабочие процессы и разбираться с накопившимися задачами, что также может утомлять, заключила она.

Клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская до этого говорила, что желание быстрее влиться в рабочий процесс после отпуска грозит большим стрессом и эмоциональным выгоранием, которое может настичь уже в конце первой трудовой недели. Чтобы избежать этого, важно относиться к возвращению на работу спокойнее и бережнее, а также готовиться к этому заранее.

Ранее эксперт объяснила, как уйти в отпуск осенью и не потерять в деньгах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами