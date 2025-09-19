Врач назвала правила, которые помогут избежать предиабета

Отказ от курения обычных сигарет и вейпов поможет снизить риск развития предиабета. Об этом kp.ru рассказала руководитель Центра «ЭндоЛаб» ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Александра Шутова.

Она предупредила, что любая форма употребления никотина повышает риски нарушения обмена веществ. По ее словам, важно также поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физической активностью. Оптимально — 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, бег, плавание) и силовые тренировки два раза в неделю.

Еще одно правило — контроль за питанием и состоянием здоровья.

По данным газеты «Известия», одна из главных причин развития диабета II типа, который приводит ко многим тяжелым осложнениям, — неконтролируемое употребление сахара и других быстрых углеводов. Эту «поломку» организма можно избежать, если вовремя обратить внимание на свой рацион.

«Ограничение быстрых углеводов (сладости, выпечка, сладкие напитки) и достаточное употребление клетчатки (овощи, цельнозерновые продукты) — основа здорового рациона. Ежегодный скрининг уровня глюкозы в крови (анализ крови) позволяет вовремя заметить негативные изменения», — уточнили в сообщении.

Доктор Джилл Корлеоне, диетолог из Университета Нью-Йорка, до этого говорила, что сложные углеводы, некрахмалистые овощи, ненасыщенные жиры и фрукты помогут не допустить перехода предиабета в клинически выраженный диабет.

