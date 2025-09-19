На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала правила, которые помогут избежать предиабета

Врач Шутова: физическая активность поможет избежать предиабета
true
true
true
close
Dima Zaharia/Shutterstock/FOTODOM

Отказ от курения обычных сигарет и вейпов поможет снизить риск развития предиабета. Об этом kp.ru рассказала руководитель Центра «ЭндоЛаб» ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России, врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Александра Шутова.

Она предупредила, что любая форма употребления никотина повышает риски нарушения обмена веществ. По ее словам, важно также поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физической активностью. Оптимально — 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, бег, плавание) и силовые тренировки два раза в неделю.

Еще одно правило — контроль за питанием и состоянием здоровья.

По данным газеты «Известия», одна из главных причин развития диабета II типа, который приводит ко многим тяжелым осложнениям, — неконтролируемое употребление сахара и других быстрых углеводов. Эту «поломку» организма можно избежать, если вовремя обратить внимание на свой рацион.

«Ограничение быстрых углеводов (сладости, выпечка, сладкие напитки) и достаточное употребление клетчатки (овощи, цельнозерновые продукты) — основа здорового рациона. Ежегодный скрининг уровня глюкозы в крови (анализ крови) позволяет вовремя заметить негативные изменения», — уточнили в сообщении.

Доктор Джилл Корлеоне, диетолог из Университета Нью-Йорка, до этого говорила, что сложные углеводы, некрахмалистые овощи, ненасыщенные жиры и фрукты помогут не допустить перехода предиабета в клинически выраженный диабет.

Ранее у диабета нашли новую опасность для молодых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами