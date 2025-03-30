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Названы продукты, нормализующие уровень сахара в крови при преддиабете

WellnessPulse: людям с преддиабетом нужно потреблять сложные углеводы
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Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы не допустить перехода преддиабета в клинически выраженный диабет, необходимо потреблять сложные углеводы, некрахмалистые овощи, ненасыщенные жиры и фрукты. Об этом изданию WellnessPulse рассказала доктор Джилл Корлеоне, диетолог из Университета Нью-Йорка.

По словам эксперта, преддиабет — это состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышается, но не достигает значений, позволяющих диагностировать сахарный диабет. Со временем показатели глюкозы могут вырасти или наоборот, нормализоваться. Чтобы добиться снижения, необходимо уделять время физической активности и придерживаться здоровой диеты.

При преддиабете доктор Корлеоне рекомендует употреблять разноцветные некрахмалистые овощи, такие как брокколи, листовая капуста, морковь и болгарский перец.  Они должны занимать половину тарелки. Также в рацион нужно включать сложные углеводы — овсянку, ячмень, киноа, коричневый рис, цельнозерновой хлеб и макароны. Эти продукты содержат длинные цепи сахаров, которые медленнее перевариваются организмом и обеспечивают более длительное насыщение.

Диетолог также посоветовала не «бояться» жиров и фруктов. Орехи, семена, авокадо  и оливковое масло богаты ненасыщенными жирными кислотами и витамином E, которые поддерживают здоровье сердца. Бананы, цитрусовые, яблоки и дыня помогут насытить организм клетчаткой, витамином С, калием и антиоксидантами.

При потреблении фруктов врач рекомендует соблюдать осторожность из-за высокого содержания сахара — в день следует съедать  не больше двух-трех порций. По словам Корлеоне, порцией считается  один небольшой плод.

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