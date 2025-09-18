На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У диабета нашли новую опасность для молодых

EASD: у молодых людей выше риск разития хронических заболеваний при диабете
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Центра по изучению диабета при Орхусском университете (Дания) выяснили, что сахарный диабет второго типа (СД2) значительно ускоряет развитие других хронических заболеваний, особенно у людей моложе 55 лет. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

По прогнозам, к 2050 году от СД2 будут страдать около 1,3 миллиарда человек. Также ученые отмечают, что помимо самого диабета пациенты часто сталкиваются с другими болезнями — от гипертонии до хронической болезни почек и депрессии. Такая совокупность диагнозов — мультиморбидность — серьезно ухудшает качество жизни.

Остается неясным, как быстро диабет ведет к накоплению других заболеваний и зависит ли этот процесс от возраста. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи проанализировали данные более 500 тысяч добровольцев. Средний возраст участников составлял 58 лет.

В течение 15 лет наблюдений ученые фиксировали все случаи развития СД2, после чего отслеживали, как быстро у испытуемых появлялись новые диагнозы (всего 80 хронических состояний).

Сравнивая людей с одинаковым исходным числом заболеваний, ученые выявили: диабет сам по себе значительно ускоряет переход к следующей патологии. У людей с СД2 и дополнительным диагнозом развитие третьего хронического заболевания ускорялось на 5,7% в год, тогда как у людей без диабета, но с двумя другими заболеваниями — на 3,5%. Ученые подсчитали, что в целом СД2 увеличивает риск возникновения дополнительной патологии на 60%.

Особенно заметным этот эффект оказался у пациентов в возрасте от 40 до 55 лет. У них прогрессирование мультиморбидности происходило быстрее, чем у пожилых, даже после учета таких факторов, как пол, уровень образования и индекс массы тела.

Ранее была названа группа людей, которым не помогут препараты для похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами