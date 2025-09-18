У диабета нашли новую опасность для молодых

Ученые из Центра по изучению диабета при Орхусском университете (Дания) выяснили, что сахарный диабет второго типа (СД2) значительно ускоряет развитие других хронических заболеваний, особенно у людей моложе 55 лет. Результаты исследования были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

По прогнозам, к 2050 году от СД2 будут страдать около 1,3 миллиарда человек. Также ученые отмечают, что помимо самого диабета пациенты часто сталкиваются с другими болезнями — от гипертонии до хронической болезни почек и депрессии. Такая совокупность диагнозов — мультиморбидность — серьезно ухудшает качество жизни.

Остается неясным, как быстро диабет ведет к накоплению других заболеваний и зависит ли этот процесс от возраста. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи проанализировали данные более 500 тысяч добровольцев. Средний возраст участников составлял 58 лет.

В течение 15 лет наблюдений ученые фиксировали все случаи развития СД2, после чего отслеживали, как быстро у испытуемых появлялись новые диагнозы (всего 80 хронических состояний).

Сравнивая людей с одинаковым исходным числом заболеваний, ученые выявили: диабет сам по себе значительно ускоряет переход к следующей патологии. У людей с СД2 и дополнительным диагнозом развитие третьего хронического заболевания ускорялось на 5,7% в год, тогда как у людей без диабета, но с двумя другими заболеваниями — на 3,5%. Ученые подсчитали, что в целом СД2 увеличивает риск возникновения дополнительной патологии на 60%.

Особенно заметным этот эффект оказался у пациентов в возрасте от 40 до 55 лет. У них прогрессирование мультиморбидности происходило быстрее, чем у пожилых, даже после учета таких факторов, как пол, уровень образования и индекс массы тела.

