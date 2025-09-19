На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Делаю 50 отжиманий»: Кадыров ответил на слухи о своей болезни

Кадыров сообщил, что отжимается 50 раз после слухов о болезни
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости высказался о состоянии своего здоровья.

«Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий», — сказал он.

СМИ не раз сообщали об «исчезновении» главы Чечни. Эти публикации обычно связаны со слухами о болезни Кадырова, которые ходят как минимум с 2019 года. Например, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что Кадыров находится в критическом состоянии и не разговаривает из-за проблем с почками.

Сам Кадыров информацию о проблемах со здоровьем всегда опровергал. Так, в мае 2025 года он опубликовал видео с размышлениями о слухах насчет болезни. Глава Чечни призвал «не тратить жизнь на пустое, суету и бессмысленные разговоры, но наполнять ее искренностью и благодатью».

Ранее Кадыров наградил мальчика, отжавшегося более 4 тыс. раз.

