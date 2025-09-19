Российская школьница спасла упавшего под лед мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В публикации отмечается, что девочка Залма из Хунзахского района Дагестана гуляла с сестрой у озера. В это же время на водоем с санками пришел соседский мальчик, который провалился под лед.

«Он попытался выбраться, но не смог уцепиться руками за скользкие края. Все видели несколько детей, но только Залма бросилась на помощь», — говорится в публикации.

Недавно девочка получила грамоту за храбрость от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В августе в Зеленокумске 10-летний мальчик пытался спасти ребенка от стаи бродячих собак и оказался в больнице.

Инцидент произошел во дворах жилых домов, школьники играли на улице в спасателей, услышали лай собак и крики ребенка. 10-летний школьник заметил, что маленького мальчика окружила стая агрессивных псов и бросился на помощь.

Ранее в Чите прохожий спас ребенка от стаи бродячих собак.