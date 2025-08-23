На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Чите прохожий спас ребенка от стаи бродячих собак

Chita.ru: в Чите стая собак искусала пятилетнюю девочку
true
true
true
close
Shutterstock

В Забайкалье стая из восьми бродячих собак набросилась на пятилетнюю девочку по дороге в магазин, ребенка спас случайный прохожий. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в поселке КСК, несовершеннолетняя одна шла в магазин, когда на нее набросилась стая из восьми агрессивных псов. Пострадавшую госпитализировали.

«Сейчас мы в больнице, у дочки глубокие скальпированные раны до кости на голове по 5 сантиметров, на ягодице тоже глубокая, вовнутрь 2– 3 сантиметра. Череп, слава богу, целый», — рассказала мать девочки.

По словам женщины, ее дочь спас случайный прохожий, мужчина смог разогнать животных. Семья намерена судиться с администрацией города, отвечающей за отлов безнадзорных животных.

До этого в Нижнем Тагиле собака набросилась на шестилетнюю девочку возле детской площадки, доберман без намордника искусал ребенка. Пострадавшая находилась на детской площадке во дворе жилого дома, когда к ней подошла женщина с доберманом на поводке и стада пытаться усадить девочку на спину собаке, пес набросился на несовершеннолетнюю. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее бойцовый пес напал на 13-летнюю девочку в Барнауле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами