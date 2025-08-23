В Чите прохожий спас ребенка от стаи бродячих собак

В Забайкалье стая из восьми бродячих собак набросилась на пятилетнюю девочку по дороге в магазин, ребенка спас случайный прохожий. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в поселке КСК, несовершеннолетняя одна шла в магазин, когда на нее набросилась стая из восьми агрессивных псов. Пострадавшую госпитализировали.

«Сейчас мы в больнице, у дочки глубокие скальпированные раны до кости на голове по 5 сантиметров, на ягодице тоже глубокая, вовнутрь 2– 3 сантиметра. Череп, слава богу, целый», — рассказала мать девочки.

По словам женщины, ее дочь спас случайный прохожий, мужчина смог разогнать животных. Семья намерена судиться с администрацией города, отвечающей за отлов безнадзорных животных.

До этого в Нижнем Тагиле собака набросилась на шестилетнюю девочку возле детской площадки, доберман без намордника искусал ребенка. Пострадавшая находилась на детской площадке во дворе жилого дома, когда к ней подошла женщина с доберманом на поводке и стада пытаться усадить девочку на спину собаке, пес набросился на несовершеннолетнюю. Подробности о ее состоянии неизвестны.

Ранее бойцовый пес напал на 13-летнюю девочку в Барнауле.