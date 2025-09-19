В России выявили новую схему мошенничества, нацеленную на военных

Новую схему мошенничества, нацеленную на военных и членов их семей, выявили в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Злоумышленники создают сайты-двойники благотворительных фондов, на которых под предлогом финансовой поддержки участников боевых действий и их родных «по приказу президента» предлагают получать по 500 тыс. рублей каждый месяц за счет участия в несуществующей инвестиционной программе.

Посетителям мошеннических сайтов предлагают внести вклад от 50 тыс. рублей, обещая прибыль «от 21% ежемесячно». Для участия в «программе» нужно оставить заявку, указав имя, фамилию и номер телефона. Для большей убедительности мошенники публикуют дипфейки с отзывами от других военных.

После того, как жертва укажет свои данные, ей звонит «персональный менеджер». Конечной целью аферистов в этой схеме является не только хищение средств, но и кража личной информации, а также заражение устройства вредоносным ПО для получения контроля над устройством.

До этого в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в торговле фейковыми справками для участников военной операции на Украине. Они просили 3,5 млн рублей за документ, необходимый для увольнения по медицинским показаниям.

Ранее омбудсмен рассказала о мошеннических схемах против семей военных.