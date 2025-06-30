Омбудсмен рассказала о мошеннических схемах против семей бойцов СВО

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

По ее словам, аферисты через Telegram рассылают вредоносные файлы от якобы аккаунта «Комитета Красного Креста».

«Эксперты предупреждают: если название файла заканчивается на .apk — это признак угрозы. Ваши данные могут украсть, а социальные сети и банковские приложения — взломать», — написала омбудсмен.

Львова-Белова также предупредила о других схемах, с которыми могут столкнуться семьи участников СВО. Так, по ее словам, аферисты начали создавать поддельные сайты, похожие на официальные страницы для оформления выплат, и просить пользователей заполнить форму, введя личные данные.

По словам омбудсмена, мошенниками создаются фальшивые благотворительные фонды, которые запускают сайты и группы, якобы собирающие деньги на помощь военнослужащим. Злоумышленники взламывают аккаунты бойцов и от их имени просят деньги. Родственникам военнослужащих звонят, выдавая себя за сотрудников ведомств, и сообщают, что их близкие якобы попали в плен. За «поиск» или «переговоры» злоумышленники требуют деньги.

23 июня Telegram-канал Baza сообщал, что мошенники обманули мать участника СВО, убедив ее перечислить им 500 тысяч рублей. В конце 2024 года женщина по имени Вера получила официальное извещение о том, что ее сын пропал без вести в зоне СВО. Вскоре с ней связался Александр, который якобы являлся сотрудником Красного Креста. Мужчина попросил заполнить специальные документы и предоставить фото сына.

Ранее пожилой москвич лишился 7 млн рублей, квартиры и ценных бумаг, пообщавшись с аферистами.