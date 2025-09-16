На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали подозреваемых в торговле липовыми справками для бойцов СВО

ФСБ разоблачила мошенников, предлагавших бойцам СВО липовые справки за 3,5 млн
В Петербурге задержали подозреваемых в торговле фейковыми справками для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

По предварительной информации, мошенники предлагали участникам СВО сделать категорию «Д», необходимую для увольнения из войск по медицинским показаниям. За эту услугу задержанные просили 3,5 млн рублей. Свои действия они гарантировали «связями» в Федеральной службе безопасности.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. На данный момент оперативники устанавливают другие возможные эпизоды, связанные с этим делом, и ищут пострадавших.

До этого была раскрыта схема обмана участников СВО, которым за деньги обещали помочь в поиске сослуживцев, попавших в плен или раненых. По данным МВД России, в некоторых случаях мошенники вынуждали бойцов российской армии брать кредиты. Правоохранители посоветовали не общаться с мошенниками, а вместо этого обратиться за помощью в Минобороны РФ и публичные органы власти.

Ранее мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО.

