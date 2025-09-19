Россиянок предупредили о мошеннических схемах «липовых» модельных агентств

Под видом престижных кастингов и «эксклюзивных» предложений «липовые» модельные агентства втягивают девушек в мошеннические схемы, лишая денег. О том, как это работает, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт HFM «Помощь и поддержка девушек-моделей» Алексей Вербицкий.

По словам эксперта, мошенники присматривают девушек в социальных сетях и публичных местах, например, торговых центрах. Жертву сразу же начинают осыпать комплиментами, убеждая, что она подходит для крупного рекламного проекта («У вас уникальная внешность», «Наше агентство искало именно ваш типаж»). Такая похвала обезоруживает, отключает критическое мышление. Следующий шаг в плане мошенников — приглашение на бесплатный кастинг или тестовую съемку.

«Картинка выглядит убедительно. Девушку приглашают в офис в центре города, перед этим показав аккуратный сайт с фотографиями «успешных моделей» (на деле со стоковыми или украденными фотографиями), — предупреждает Вербицкий. — На встрече создается иллюзия солидности, а давление временем («предложение действует только сегодня») лишает возможности обдумать ситуацию».

На собеседовании тон разговора меняется. Девушке объясняют, что без профессионального портфолио у нее нет будущего и в проект ее не возьмут. После этого предлагают провести фотосессию только у своих специалистов — фотографа, визажиста и стилиста. И называют за эту услугу неадекватную цену в десятки тысяч рублей. После оплаты, а некоторые девушки даже берут кредиты, энтузиазм лжеагентства быстро угасает.

Отдельный риск — безопасность. Съемки в закрытых помещениях без контроля взрослых могут обернуться угрозой не только моральному, но и физическому здоровью. Иногда последствия таких «кастингов» бывают необратимыми.

«Дальше следует «обучение» при агентстве. Это дефиле, актерское мастерство, фотопозирование. Курсы платные, но они низкого качества, да и необходимость в них сомнительна, — говорит Вербицкий. — В довесок могут потребовать деньги за «продвижение», то есть регистрацию в базе, размещение анкеты на сайте или даже рекламную кампанию. Но заказчиков в этих мнимых базах не бывает».

Самым опасным пунктом аферы эксперт назвал подписание договора. В нем прописываются условия, которые фактически делают модель должником. Обещают эксклюзивные услуги, а на деле запугивают штрафами за отказ от работы, принуждают оплачивать транспортные и бытовые расходы самостоятельно. Юридически документ оформлен как оказание услуг, поэтому оспорить его через суд почти невозможно.

Финансовые потери — лишь вершина айсберга, гораздо серьезнее удар по самооценке, считает эксперт. Когда после портфолио и «школы моделей» обещанная работа не появляется, девушке начинают внушать, что она недостаточно старалась, не справилась и, как результат, у нее нет будущего в модельном бизнесе. Это приводит к депрессии, разочарованию и отказу от мечты.

Чтобы не попасть в ловушку лжеагентств, нужно быть внимательными и обращать внимание на тревожные сигналы, подчеркивает Алексей Вербицкий. Настоящие агентства не берут деньги с моделей. Доход поступает от заказчика, агентство получает свой процент, а гонорар идет модели. Требование самостоятельно оплатить портфолио и другие услуги — сигнал тревоги.

«Любое решение должно приниматься без давления. Договор нужно забрать домой, внимательно прочитать и обсудить с родителями или юристом. Репутацию агентства лучше проверять не по отзывам на сайтах, а по источникам в интернете, где реальные известные модели делятся опытом сотрудничества с компанией», — советует он.

Карьеру в модельном бизнесе действительно можно построить, но путь к ней не имеет ничего общего с платными курсами и сомнительными портфолио. Если агентство зарабатывает на платежах начинающих моделей, а не на процентах от контрактов, то это мошенники, заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в дейтинг-приложениях.