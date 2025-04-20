Россиян предупредили о мошенниках в дейтинг-приложениях

Когда новый знакомый в дейтинг-приложении предлагает продолжить общение в другом мессенджере — например, в WhatsApp или Telegram — это может показаться невинной просьбой. Ведь некоторые приложения для знакомств ограничены в функциях: нельзя отправить голосовое сообщение, видео или ссылку. Однако за таким предложением иногда скрываются риски, рассказала «Газете.Ru» Алена Винокурова, директор по коммуникациям сервиса Teamo.

Мошенники часто настаивают на смене платформы, чтобы выйти из-под контроля модерации дейтинг-сервиса. В официальных приложениях есть защита: ИИ отслеживает подозрительную активность, а переписка может быть отслежена после жалобы. В личных мессенджерах таких инструментов нет.

«Еще одна опасность — вредоносные ссылки. Собеседник может прислать, казалось бы, безобидную фразу: «Давай пообщаемся в этом чате, тут удобнее». Но если перейти по такому адресу, можно столкнуться с вирусом, фишингом (кражей данных) или даже автоматической подпиской на платные услуги», — объяснила она.

Второй момент — подозрительный стиль и логика сообщений. Если в начале диалога с возникает ощущение, что что-то не так — фразы звучат странно, ответы не к месту, а общий диалог напоминает разговор с роботом, — это может быть не просто особенностью характера, а признаками того, что на другом конце провода — мошенник, использующий шаблонные фразы или автоматический перевод.

«Один из самых явных признаков — неестественность реплик. Например, на вопрос «Как провел выходные?» человек отвечает что-то вроде: «Выходные дни являются временем для отдыха» — слишком безличное утверждение, похожее на текст, сгенерированный компьютером», — отметила эксперт.

В этом случае попробуйте задать вопрос, требующий развернутого ответа. Например: «Какой фильм тебя недавно впечатлил и почему?» Бот или мошенник, пользующийся шаблонами, либо проигнорирует вопрос, либо ответит что-то общее. Если в переписке слишком много «идеальных» комплиментов, быстрых признаний в чувствах и обещаний вечной любви — это не романтика, а красные флаги.

Кроме того, когда в анкете нового знакомого загружено фото, достойное обложки глянцевого журнала, первая реакция — восхищение. Но здравый смысл подсказывает: «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». И часто оказывается так. Мошенники регулярно воруют чужие фотографии, чтобы создать привлекательный, но фальшивый образ. Если у вас возникают сомнения в достоверности фотографий пользователя, вы можете обратиться в службу поддержки сервиса. Модераторы проверят профиль на соответствие требованиям платформы.

На платформах знакомств чаще всего встречаются два типа мошеннических схем.

«Первый вид — финансовые манипуляции. В этом случае пользователь (иногда даже реальный, а не фейковый) начинает рассказывать душещипательную историю — например, о болезни близкого, сложной финансовой ситуации или других проблемах. Расчет делается на то, что вы проникнетесь и согласитесь помочь, тем более если сумма просится небольшая («хоть сколько-нибудь»). Но даже если перевод кажется незначительным — это все равно мошенничество. Если столкнулись с подобным, нужно сразу прекратить общение и сообщить в поддержку сервиса, чтобы защитить и себя, и других пользователей», — посоветовала эксперт.

Второй распространенный сценарий — попытки перенести общение на другие платформы. Собеседник может под благовидным предлогом (например, «здесь редко бываю», «тут удобнее обмениваться фото») предложить перейти в другой мессенджер, соцсеть или даже на подозрительный сайт. Часто за этим следует либо фишинг (кража данных), либо более изощренная афера — например, предложение «инвестиций» или давление с целью вымогательства денег. Лучше всего оставаться в рамках сервиса знакомств, не переходить по непроверенным ссылкам и сразу пожаловаться на профиль, если настойчивость вызывает подозрения.

«Все мошеннические схемы происходят вне приложений для знакомств. Пока вы общаетесь внутри сервиса, вас защищает система антиспама. Именно поэтому мошенники так настойчиво пытаются выманить ваш телефон или перевести общение в другие мессенджеры — они знают, что время их аккаунтов ограничено. Тактика проста: вместо душевных бесед они сразу просят контакты или переводят на сторонние платформы. Если вы столкнулись с таким поведением, не игнорируйте этот звоночек, а наоборот, отправьте жалобу через опцию мошенничество», — комментирует Винокурова.

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