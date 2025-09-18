На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти неизвестный попытался поджечь банк

В Ленобласти ищут поджигателя банка
Freepik.com

В Ленобласти разыскивают человека, который совершил поджог банка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в городе Колтуши, на Верхней улице. На кадрах с места заметно, как, несмотря на находящихся рядом людей, мужчина выливает жидкость, поджигает что-то и бросает в угол в паре шагов от банкомата, около которого находится человек. После этого неизвестный беспрепятственно покидает учреждение.

Исходя из видео, огонь не успел охватить помещение полностью, очевидцам удалось потушить его самостоятельно. Известно, что во время инцидента никто не пострадал.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге фельдшера задержали за поджог банка. По данным СМИ, следуя указаниям мошенников, мужчина взял кредит на более чем миллион рублей.

Также следуя инструкциям, он ворвался в финансовое учреждение с коктейлем Молотова и стал кричать про ограбление. В результате он попал в отделение полиции.

Ранее пьяный пациент психдиспансера угрожал поджечь банк в Петербурге.

