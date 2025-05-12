Пьяный пациент психдиспансера угрожал поджечь банк в Петербурге

В Петербурге пациент психдиспансера напился и угрожал поджечь офис банка из-за 4 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 11 мая в отделении банка на улице Белы Куна. 42-летний петербуржец разлил горючую жидкость на пол и достал зажигалку, угрожая поджечь помещение. Таким способом он пытался вернуть 4 тысячи рублей, которые, по его словам, банк незаконно удержал с его карты полтора года назад при получении зарплаты.

Мужчина был задержан прибывшим на место нарядом полиции. Установлено, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом биполярное расстройство.

До этого в Москве задержали африканца за попытку поджечь офис банка на Новоясеневском проспекте. Мужчина приехал в Россию из Кот-д'Ивуара.

Ранее пожилой житель Петербурга поджег два банкомата.