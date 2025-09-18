В Петербурге школьник пытался показать подруге «прикол» и выпал из окна

В Санкт-Петербурге четвероклассник выпал из окна, когда пытался удивить подругу. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел в коммунальной квартире в Кировском районе. По информации источника, сначала школьник играл со своей подругой в прятки, а потом заявил ей, что «покажет прикол». Он связал два удлинителя, а затем закрепил один провод на батарее, а другой выбросил в окно.

Мальчик перелез через подоконник и стал спускаться вниз, держась за провод, однако завязанный им узел оказался ненадежным. В результате ребенок упал на асфальт, пролетев около четырех метров и был госпитализирован.

В среду, 17 сентября, неадекватный екатеринбуржец лазил по балконам и упал с седьмого этажа. Мужчина перемещался с одного балкона на другой, громко стучал по стеклам и пугал жильцов и прохожих. Когда с ним пытались поговорить, он начинал передвигаться еще активнее. Позже очевидцы сообщили, что мужчина спрыгнул и был госпитализирован.

Ранее петербурженка потеряла сознание из-за яйца, упавшего на нее с восьмого этажа.