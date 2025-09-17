На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Неадекватный екатеринбуржец лазил по балконам и упал с седьмого этажа

Telegram-канал Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург

В Екатеринбурге мужчина сорвался с высоты седьмого этажа и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Сегодня, 17 сентября, около 16:00 по местному времени жильцы дома на Селькоровской улице заметили, как по фасаду многоэтажки ползает неизвестный.

Мужчина примерно 40 лет перемещался с одного балкона на другой, громко стучал по стеклам и пугал прохожих. При этом, когда с ним пытались поговорить, он начинал передвигаться еще активнее.

На место вызвали медиков и сотрудников МЧС, которые работали в квартире и на балконе. Позже очевидцы сообщили, что мужчина спрыгнул и был госпитализирован. Сейчас он находится в реанимации.

До этого женщина устроила прогулку по карнизу в Петербурге и заставила спасателей себя догонять. Прибыв на место, они растянули лестницу и поднялись на балкон второго этажа, однако при попытке оказать помощь петербурженка оказала сопротивление — затащила спасателя на балкон, сняла с него каску и вытолкнула в дверь. По словам очевидцев, женщина вела себя неадекватно. В результате сотрудникам экстренных служб все же удалось спустить ее на землю.

Ранее в Петербурге прохожие достали из реки неадекватную женщину.

