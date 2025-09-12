На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербурженка потеряла сознание из-за яйца, упавшего на нее с восьмого этажа

Depositphotos

Девушка из Петербурга получила сотрясение мозга из-за брошенного с высоты яйца. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Ударников. По словам самой 16-летней пострадавшей, она стояла с подругами около здания, когда на нее упал какой-то предмет. Вскоре у нее стало темнеть в глазах, девушка потеряла сознание.

«Проснулась я уже на асфальте, меня облили водой, приложили к голове лед», – рассказала она.

Местные жители помогли девушке и вызвали медиков. На данный момент она находится в больнице, пациентку тошнит, ей тяжело заниматься какими-либо делами. По мнению врачей, лечение займет около недели.

Тем временем сотрудники Росгвардии задержали четырех юношей, им от 15 до 20 лет, однако двое из них не принимали участие в произошедшем. Один из двоих подозреваемых пришел в гости к другому и вместе они решили покидать яйца с восьмого этажа.

Ранее в Петербурге мать не выжила после падения с годовалым ребенком из окна.

