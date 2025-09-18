На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России создан игровой сервис для семейного обучения правилам безопасности

Портал «Рамблер» представил ИИ-помощника для обучения правилам безопасности
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Портал «Рамблер» запустил в новом учебном году мини-сервис на ИИ, который поможет детям в формат увлекательной игры вместе с родителями научиться правилам безопасности. Он уже доступен в разделе «Родители и дети» справа от ленты новостей на портале, также виджет будет встраиваться в релевантные статьи по образовательным и семейным темам, сообщила пресс-служба Rambler&Co.

Отмечается, что новый сервис — не просто набор советов, а сложная система на основе больших языковых моделей (LLM). Виртуальный помощник подготовит ребенка к реальным ситуациям и покажет, как принимать верные решения в сложных обстоятельствах.

«Фактически это переход на новый уровень образования и взаимодействия с пользователем. В ИИ-сервисе мы применяем языковые модели для того, чтобы стать помощником в важной жизненной ситуации, укрепить семейные связи и превратить процесс познания в увлекательную игру с ребенком», — пояснила директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Сценарии обучения подбираются индивидуально: система учитывает возраст, пол и среду проживания ребенка. Для жителей мегаполиса это ситуации в транспорте и торговых центрах, для сельских территорий — вопросы о безопасности в школе или на улице.

В рамках обучения чат-бот предлагает родителям и детям серию вопросов с вариантами ответов, основанных на реальных ситуациях — например, как поступить, если в социальные сети добавляется незнакомый человек. Пользователь делает выбор, после чего ИИ-помощник детально разбирает последствия каждого решения, объясняя, какой вариант будет верным и почему.

Также ИИ-помощник подсказывает родителям, как построить диалог с ребенком, чтобы максимально просто и доступно объяснить ключевые принципы безопасности.

