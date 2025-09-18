В Калининградской области полицейского арестовали за проституцию

В Калининградской области начальника отдела полиции обвинили в участии в преступном сообществе, вовлечении в занятие и организации проституции и взяточничестве. Об этом сообщил СУ СК по области в Telegram-канале.

В Калининградской области раскрыта преступная схема с участием сотрудников правоохранительных органов, направленная на организацию проституции под прикрытием массажных салонов и кальянных. Об этом свидетельствуют материалы, полученные в ходе совместной работы УФСБ России по региону и оперативников собственной безопасности МВД, передали в СК.

Согласно предварительным данным следствия, с 2017 года группа из трех местных жителей создала разветвленную сеть, вовлекавшую граждан в занятие проституцией с целью получения прибыли. В состав преступного сообщества вошли не менее 28 человек, среди которых был также начальник МО МВД России «Черняховский». Фигуранты выбрали три помещения в Калининграде, замаскировав их под массажные салоны и кальянные, где оказывались платные сексуальные услуги.

По версии следствия, ключевая роль в преступной деятельности отводилась полицейскому, который, используя служебное положение, обеспечивал покровительство операции. Он регулярно предупреждал организаторов о планах проверок со стороны правоохранителей или вовсе предотвращал такие проверки. В обмен на эту «помощь» с декабря 2018 по март 2025 года обвиняемый получал взятки на сумму 3,4 млн руб.

В настоящее время подозреваемый задержан, дает показания и по ходатайству следствия помещен под стражу до 18 октября, сообщили в Следственном комитете.

