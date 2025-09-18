На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области полицейского арестовали за проституцию

СК: в Калининграде полицейского арестовали за проституцию и взятки
close
Depositphotos

В Калининградской области начальника отдела полиции обвинили в участии в преступном сообществе, вовлечении в занятие и организации проституции и взяточничестве. Об этом сообщил СУ СК по области в Telegram-канале.

В Калининградской области раскрыта преступная схема с участием сотрудников правоохранительных органов, направленная на организацию проституции под прикрытием массажных салонов и кальянных. Об этом свидетельствуют материалы, полученные в ходе совместной работы УФСБ России по региону и оперативников собственной безопасности МВД, передали в СК.

Согласно предварительным данным следствия, с 2017 года группа из трех местных жителей создала разветвленную сеть, вовлекавшую граждан в занятие проституцией с целью получения прибыли. В состав преступного сообщества вошли не менее 28 человек, среди которых был также начальник МО МВД России «Черняховский». Фигуранты выбрали три помещения в Калининграде, замаскировав их под массажные салоны и кальянные, где оказывались платные сексуальные услуги.

По версии следствия, ключевая роль в преступной деятельности отводилась полицейскому, который, используя служебное положение, обеспечивал покровительство операции. Он регулярно предупреждал организаторов о планах проверок со стороны правоохранителей или вовсе предотвращал такие проверки. В обмен на эту «помощь» с декабря 2018 по март 2025 года обвиняемый получал взятки на сумму 3,4 млн руб.

В настоящее время подозреваемый задержан, дает показания и по ходатайству следствия помещен под стражу до 18 октября, сообщили в Следственном комитете.

Ранее жительница Калининградской области из мести подруге устроила пожар, и погубила ее соседку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами